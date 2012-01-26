Железные дороги Украины в 2012 г. реконструируют 3 вокзала и 8 вокзальных комплексов

Железные дороги Украины в 2012 году планируют реконструировать три вокзала и восемь вокзальных комплексов.

Как говорится в сообщении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), к началу проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012 планируется завершить реконструкцию вокзальных комплексов станций Донецк, Красноград, Харьков-Балашовский и вокзала Макеевка-Пассажирская.

В 2011 году Укрзализныця выполнила план по реконструкции вокзалов Харьков-Балашовский и Макеевка, а также пяти вокзальных комплексов — Донецк, Красноград, Карловка, Сахновщина, Кигичивка.

Кроме того, при участии подразделений хозяйства строительно-монтажных работ и гражданских сооружений Укрзализныци в 2011 году выполнена реконструкция двух вокзалов и трех вокзальных комплексов, находящихся на балансе дирекций железнодорожных перевозок железных дорог — вокзалов Фастова и Чернигова, а также вокзальных комплексов Ямница, Рахов, Луцк.