ОЖД в 2012 году проведет модернизацию 177 км путей

Одесская железная дорога планирует в 2012 году провести модернизацию 176,7 км пути на трех основных направлениях - участок Мироновка-Пятихатки, Знаменка-Одесса и Вапнярка-Одесса.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), в частности, капитальным ремонтом будет отремонтировано 150 км пути менее грузонапряженных направлений.

Кроме того, будет отремонтировано 45 станционных путей на станциях Одесса-Застава-1, Ильичевск, Раздельная, Знаменка-Сортировочная, Колосовка, Помошная, Тимково и других.

Также ОЖД планирует провести комплексные работы по оздоровлению девяти неустойчивых участков земляного полотна и ремонту девяти мостов.

Кроме того, ОЖД планирует в 2012 году выполнить работы подготовкt к электрификации участков Долинская-Николаев-Херсон-Вадим и Николаев-Колосовка.

Работы по модернизации путей позволят увеличить скорость движения поездов и объемы перевозок.