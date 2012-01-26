Поезд «Викинг» может начать ежедневное курсирование - Колесников

Поезд комбинированных перевозок «Викинг» может начать ежедневное курсирование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом по итогам рабочей встречи с министром транспорта и коммуникаций Литовской Республики Елигиюсом МАСЮЛИСОМ в Вильнюсе сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы обсуждаем модель ежедневного «Викинга». Мы можем пойти на дополнительные инвестиции, чтобы маршрут стал ежесуточным», - цитирует пресс-служба слова вице-премьер-министра.

В то же время, Э.МАСЮЛИС отметил необходимость снижения тарифов на перевозки поездом «Викинг», а также ускорения прохождения таможенных процедур при пересечении границ.

«Мы должны снижать тарифы, решать таможенные проблемы так, чтобы этот контейнерный поезд мог быстрее двигаться с одного порта в другой», - сказал Э.МАСЮЛИС.

По словам Э.МАСЮЛИСА, поезд «Викинг» может принимать участие не только в перевозках грузов между Литвой и Украиной, но и в транспортировке транзитных грузов из Скандинавии, Северной и Западной Европы в Южную часть Европы, Турцию, Сирию и Кавказ.

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Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование.

С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии "Укрзализныци" на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR будет применяться 20% скидка к действующим тарифам.

«Викинг» в 2011 году увеличил перевозку контейнеров на 30,5% - до 58,6 тыс.контейнеров