Из львовского горсовета депутаты выбросили главного транспортника

Сегодня депутаты из ВО „Свобода” выгнали из сессионного зала начальника управления транспорта и связи Львовского городского совета Николая ЖУКА во время его выступления на пленарном заседании сессии городского совета по поводу действия новой транспортной схемы, внедренной во Львове с 1 января этого года. Депутаты считают, что Н.ЖУК и его заместитель „после провального внедрения новой транспортной схемы не приложили достаточно усилий, чтобы остановить транспортный хаос во Львове и нормализировать перевозку горожан”.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как Н.ЖУКА выгнали из сессионного зала, председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ выступил с требованием запретить Н.ЖУКУ находиться в сессионном зале „пока в городе не вернут старую транспортную схему”.

«Начальник управления транспорта Львовского городского совета Николай ЖУК и его заместитель Андрей БИЛОУС не имеют морального права находиться в сессионном зале, поскольку, внедряя новую транспортную схему в городе, продемонстрировали свой непрофессионализм и абсолютное пренебрежение к горожанам. Требуем уволить их с занимаемых должностей, и пока городской председатель этого не сделает, транспортные вопросы депутаты рассматривать не будут», - заявил Р.КОШУЛИНСКИЙ.

По его словам, Н.ЖУК и А.БИЛОУС нарушили постановление сессии от 10 ноября 2011 года об отмене решения исполнительного комитета от 23 сентября 2011 г. №855 «Об утверждении Положения о Порядке проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования и Порядке проведения технического аудита перевозчика». «Положения этого постановления обязывали исполнительные органы совета должным образом провести процедуру принятия решений относительно организации перевозок. Проигнорировав решение депутатов и мнение львовян, они внедрили новую транспортную схему, которая привела к транспортному коллапсу, который и наблюдаем в городе на протяжении месяца. Депутатам поступают тысячи обращений о том, что из-за проблем в структуре новых схем и в графике движения общественного транспорта горожане и гости города мерзнут на остановках, ожидая маршрутку. Люди вынуждены буквально прорываться в трамваи, троллейбусы и маршрутные такси. Это является откровенным издевательством над львовянами», - отметил председатель фракции «Свободы», добавив, что ответственность за просчеты в транспортной сфере несет лично городоской председатель.

В свою очередь, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ выразил возмущение таким поведением депутатов, „которые во время доклада попросили Николая ЖУКА покинуть сессионный зал и прибегли к силовым методам”.

«За те годы, что работаю городским председателем, я первый раз вижу такое поведение депутатов. Депутатов избирали горожане, теперь они могут увидеть, кого они избрали. Это публичное поведение, а каким является не публичное? Мы будем реагировать исключительно в соответствии с действующим законодательством», - отметил городской председатель Львова А.САДОВЫЙ.

Он отметил то, что „произошел очень неприятный инцидент”.

„Таких случаев в сессионном зале раньше никогда не было. Я даю поручение председателю комиссии по этике и законности созвать заседание комиссии и рассмотреть поведение депутата Руслана КОШУЛИНСКОГО, и доложить об этом на следующем пленарном заседании. Такие вещи нельзя оставлять вне поля зрения, это нарушение многих норм и этики, и закона», - добавил А.САДОВЫЙ.