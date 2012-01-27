В Киеве до 31 мая вводится ограничение движения по Днепровской набережной

11:56, 27 января 2012
Транспорт/Связь
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В Киеве в связи со строительством железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр вводится временное ограничение движения автотранспорта по Днепровской набережной.

Как сегодня сообщили УНИАН в Отделе информационного обеспечения КГГА, движение ограниченно на крайней левой полосе движения в направлении Южного мостового перехода и на крайней левой полосе движения в направлении моста имени Патона.

Ограничения будут действовать с 23 января по 31 мая с.г.

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