В Киеве до 31 мая вводится ограничение движения по Днепровской набережной

В Киеве в связи со строительством железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр вводится временное ограничение движения автотранспорта по Днепровской набережной.

Как сегодня сообщили УНИАН в Отделе информационного обеспечения КГГА, движение ограниченно на крайней левой полосе движения в направлении Южного мостового перехода и на крайней левой полосе движения в направлении моста имени Патона.

Ограничения будут действовать с 23 января по 31 мая с.г.