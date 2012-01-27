Украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на международных рейсах

Украинские авиакомпании на регулярных международных рейсах в 2011 году перевезли почти 4,3 млн. пассажиров — на 41,9% больше, чем годом ранее.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Государственной авиационной службы Украины, около 90% перевозок осуществлено авиакомпаниями «Аэросвит» и «Международные авиалинии Украины».

Всего в 2011 году регулярные международные полеты осуществляли девять украинских и 56 иностранных авиакомпаний.

В течение 2011 года украинские авиакомпании начали регулярные полеты по 13 международным маршрутам, в частности из Борисполя (в Краков, Новосибирск, Самарканд, Актау, Штутгарт, Бишкек, Хошимин), из аэропорта «Киев (Жуляны)» (в Жирону, Валенсию), из Кривого Рога (в Москву), из Ивано-Франковска (в Баку, Неаполь, Рим). Кроме того, были возобновлены четыре рейса — из Борисполя в Краснодар, Самару, Кустанай и из Одессы в Ереван.

Кроме того, Госавиаслужба отмечает, что в 2011 году регулярные полеты в Украину начали выполнять 10 новых иностранных авиакомпаний — Avianova, VIM Airlines, Kontinent, Air Bashkortostan (РФ), Somon Air (Таджикистан), Wind Jet (Италия), Skywings Airlines (Греция), Cimber Sterling (Дания), Onur Air (Турция), Flydubai (ОАЭ).

При этом Госавиаслужба отмечает, что в 2011 году на регулярных международных линиях отечественные авиакомпании перевезли больше пассажиров, чем иностранные.

Справка УНИАН. В целом в 2011 году международные авиаперевозки пассажиров в Украине в 2011 году выросли на 23% по сравнению с 2010 годом — до 6,329 млн. пассажиров.

Средняя загрузка регулярных международных рейсов в 2011 году выросла на 2,9 п.п. и составила 53,9%.

Перевозки грузов авиационным транспортом Украины в 2011 году выросли на 2,8% по сравнению в 2010 годом - до 0,1 млн. тонн.