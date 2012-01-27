ПЖД направит 277,5 млн. грн. на ремонт путей в направлении Лозовая-Симферополь

Приднепровская железная дорога в 2012 г. направит 277,5 млн. грн. на обновление разными видами ремонта более 239 км путей в пассажирском направлении Лозовая-Смферополь, где в текущем году планируется ввести скоростное движение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

«Особое внимание этому направлению будет уделено в связи с планами внедрения в 2012 г. скоростного движения на участках Лозовая-Днепропетровск и Синельниково-1-Запорожье-1», - говорится в сообщении пресс-центра ПЖД.

Значительные объемы путейных работ ПЖД намерена также выполнить на главном грузовом направлении Пятихатки-Чаплино, где предусмотрено отремонтировать около 89 км путей на общую сумму свыше 141,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн.