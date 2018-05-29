Украинский спутник «задвинули» на дальнюю орбиту еще до запуска

Первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник «Либідь», вывод на орбиту которого запланирован в 2013 году, не сможет занять орбитальную позицию, выделенную ранее Украине. По словам главы Государственного космического агентства Украины Юрия Алексеева, еще 5 лет назад в то время Министерство транспорта и связи «проспало» закрепленную за нашей страной точку на геостационарной орбите. Ее заняла французская компания Eutelsat, планирующая запустить на эту позицию свой спутник уже в текущем году. Хотя компромисс с французами ГКАУ и удалось найти, но теперь наш спутник придется выводить совсем в другую точку. Только через 15 лет Украина снова сможет претендовать на свое «спутниковое» место, а украинцам стоит запасаться более мощными параболическими антеннами, если они хотят принимать сигнал телевещания с отечественного спутника.

О том, что «Либідь» не сможет занять свое место на орбите, еще в мае 2011 года заявил Дэниел Фридманн - руководитель канадской компании MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA), занятой в проекте. Тогда он пояснил, что старт спутника переносится на середину 2013 года (вместо 2011 года) именно в связи утратой Украиной своей орбитальной позиции.

Украина подала заявку на предоставление ей орбитальной позиции для запуска собственного телекоммуникационного спутника еще в 1990-х годах. В 2000 году на Всемирной конференции радиосвязи в Стамбуле Украине была выделена такая позиция в точке 38,2 градуса восточной долготы. По мнению экспертов, она была близка к оптимальному месту для Украины – 31 градус в.д. Размещение спутника в максимальной близости к этой точке позволило бы сделать его работу максимально эффективной в плане четкости приема телесигнала, исходящего с «Либіді».

***Спутник, находящийся на геостационарной орбите, вращается вокруг Земли в плоскости экватора (0° широты) с заданной угловой скоростью (1 оборот/24 часа) и всегда находится над одной точкой земной поверхности. В этой связи для описания параметров его орбиты достаточно указать только одну величину: долготу. Она равна долготе местности, над которой находится спутник. Именно эта долгота и называется точкой стояния спутника или его орбитальной позицией.

По словам Ю.Алексеева, около пяти лет назад «специалисты» из Минтранссвязи по неизвестным причинам не подтвердили заинтересованность Украины в точке 38,2 градуса в. д., что необходимо делать с периодичностью в 3 года. Но орбитальные позиции - вещь дефицитная, оказавшись без присмотра они тут же находят новых хозяев.

«В Международной комиссии в Швейцарии нам сообщили, что французская компания Eutelsat застолбила эту точку за собой и собирается в 2012 году вывести на нее свой спутник. Нам сказали, что у нас не забирают это точку, но теперь Украина должна будет очень жестко согласовывать частоты, в которых будет работать ее спутник, так как совсем рядом уже находятся несколько спутников, запущенных в последние годы. Если мы сделаем луч чуть шире, то будем негативно влиять на работу соседних спутников. В результате получалось, что «Либідь» сможет охватывать только территорию Украины, что крайне невыгодно с коммерческой точки зрения», - пояснил глава ГКАУ.

Однако компания Eutelsat, хоть и повела себя как шустрый Гаврош, не оставляющий без внимания все, что плохо лежит, но все же проявила определенное благородство. По словам Ю.Алексеева, французы предложили Украине свою помощь в трансляции Евро-2012, а также альтернативную орбитальную позицию, закрепленную за Eutelsat - 48 градусов восточной долготы. Как отметил глава ГКАУ, уже в феврале планируется подписание соответствующих договоренностей. Будем надеяться, что на приемлемых для Украины условиях.

«За точку 38 градусов можно бороться, но из нее у нашего спутника так или иначе будет очень ограниченная зона покрытия. А ведь к нам обращаются с предложениями о сотрудничестве из Беларуси, Молдовы, через компанию MDA предложения поступают из Индии и стран Северной Африки. Поэтому нам предпочтительней точка 48, из которой мы сможем точно так же накрыть сигналом Украину, разве что понадобится чуть-чуть более мощная принимающая антенна. Если для 38-й нужны антенны приблизительно 500 миллиметров диаметром, то для 48-й - около 600 миллиметров. Но зато зона покрытия у нас будет гораздо больше, что позволит окупить затраты строительства и запуск спутника в течение 6-7 лет. Если мы будем в дальнейшем подтверждать свое право на точку 38, то после того, как французский аппарат, запуск которого запланирован на этот год, прекратит свое существование (примерно через 15 лет) Украина сможет запустить в эту точку свой очередной спутник», - отметил Ю.Алексеев.

Что ж, все лучше, чем ничего, хотя и выглядит очень симптоматично для нашей космической отрасли.

Спутник «Либідь» можно считать украинским только с точки зрения его принадлежности. Передающая и принимающая аппаратура для него будет поставлена канадской компанией MDA, а платформа, на которой эта аппаратура будет установлена, изготавливается ОАО «Информационные спутниковые системы“ (ИСС), что в городе Железногорск Красноярского края России. А ведь когда-то утверждалось, что в вопросах создания спутников Украина если и не самодостаточная страна, то уж, как минимум, способна производить значительную часть необходимого для них оборудования. Теперь же получается, что первый отечественный телекоммуникационный спутник построят россияне с канадцами и даже орбиту для него уступили сердобольные французы. Разве что выводиться на нее спутник будет ракетой-носителем, в большей степени построенным украинскими специалистами. Конечно, международная кооперация в космической отрасли находится на очень высоком уровне, но все же никто просто так не сдает свои позиции и борется за место под солнцем, или, если угодно, на своей орбите.

Сейчас Украина ежегодно платит зарубежным компаниям за услуги спутниковой связи около 20 млн. долл. По идее, запуск «Либіді» должен был перенаправить эти потоки в обратном направлении, но теперь это - большой вопрос, ведь проблемы с приемом сигнала у телезрителей, пусть даже заключающиеся в необходимости приобрести новую спутниковую антенну, вполне могут отпугнуть от данного проекта потенциальных клиентов.

Антон Лосев (УНИАН)