У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами, погибли 15 человек

Судно с мигрантами затонуло у берегов Ливии, погибли 15 человек, 40 считаются пропавшими без вести, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».

Происшествие произошло в районе портового города Мисрата. На борту находились мигранты из Сомали, рассказал посол Сомали в Триполи Абдельгами ВАИС. "15 тел были обнаружены на побережье Мисраты, среди погибших 12 женщин и детей",- сказал он.

По данным ООН, в 2011 году в Средиземном море погибли или пропали без вести около 800 человек. Мигранты из стран Африки часто становятся жертвами кораблекрушений, рискуя добраться до других стран на переполненных судах, которые находятся в аварийном состоянии.