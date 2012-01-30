РЖД, промпредприятия и Внешэкономбанк будут развивать инфраструктуру ЖД транспорта для нужд промышленности

ОАО "Российские железные дороги", промышленные организации и государственная корпорация "Внешэкономбанк" на прошлой неделе в Кемерове подписали соглашение о развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения нужд промышленности, сообщается на сайте РЖД.

Соглашение предусматривает обеспечение полного вывоза грузов, предъявляемых грузоотправителями, за счет увеличения пропускных способностей железнодорожных линий. В частности, промышленные организации совместно с ОАО "РЖД" на долгосрочной основе определяют объемы, сроки и направления перевозок грузов. Компания, в свою очередь, определяет потребность в увеличении пропускных способностей железных дорог и оценивает возможную окупаемость данных проектов и способы финансирования.

При окупаемости инвестиций для ОАО "РЖД" заключается договор с грузоотправителем, предусматривающий объемы и сроки осуществления перевозок, долгосрочный уровень тарифа, взаимные гарантии сторон. В частности, в случае предъявления к перевозке меньших объемов грузов промышленные организации компенсируют ОАО "РЖД" перевозку неосвоенных объемов груза. В свою очередь, компания обеспечивает развитие инфраструктуры в необходимом объеме за счет собственных или заемных средств. При этом в целях сдерживания роста тарифов приоритетным являются максимальное использование доступного заемного финансирования.

В случае расчетной неокупаемости проектов развития инфраструктуры промышленные организации совместно с ОАО "РЖД" и органами власти субъектов РФ инициируют формирование комплексных инвестиционных проектов по развитию территории, включая железные дороги, и направляют во Внешэкономбанк и профильные ведомства обоснования реализации данных проектов за счет средств государственной поддержки.