БЖД начала реализацию пригородных билетов через терминалы самообслуживания

Минск. На железнодорожном вокзале станции Минск-Пассажирский начата опытная эксплуатация системы реализации пригородных проездных документов через терминалы самообслуживания с использованием банковских пластиковых карточек, сообщили УНИАН в пресс-службе БЖД.

«Один терминал установлен в фойе вокзала, еще четыре – в зале пригородных касс. Аппараты оборудованы удобной навигацией, в которой сможет легко разобраться любой пассажир. Достаточно выбрать направление движения, день поездки, количество билетов, вставить банковскую карточку и оплатить покупку. Компьютер выдаст проездной документ», - говорится в сообщении пресс-службы БЖД.

Воспользоваться услугой могут держатели пластиковых карт всех банков Республики Беларусь. Следует учесть, что продажа проездных документов осуществляется только по полному тарифу. В терминале можно оформить проездные документы и на ручную кладь.

«Льготные проездные документы по-прежнему оформляются в кассах. Кроме этого, в терминале нельзя приобрести билет до станций, расположенных в пограничной зоне», - уточнили в пресс-службе БЖД.

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Справка УНИАН. На сегодняшний день в Беларуси находится в обращении около 9,9 млн. банковских пластиковых карточек. Белорусская железная дорога ведет постоянную работу, направленную на увеличение доли безналичных расчетов и развитие технической инфраструктуры, обеспечивающей использование карточек.