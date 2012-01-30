Услугами городской электрички в Киеве воспользовались 2,7 млн. пассажиров

Услугами городской электрички в Киеве в 2011 году воспользовались 2,744 млн. пассажиров, в том числе 968,2 тыс. пассажиров-льготников в течение года пользовались электричкой бесплатно.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Напомним, с января по сентябрь 2011 года работали две станции городской электрички - «Киев-Петровка» и «Троещина». В октябре 2011 года были открыты еще 12 станций городской электрички.

Справка УНИАН. Проект городской электрички реализует Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс».

С января 2012 года подвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов передан на баланс КП «Киевпасстранс». «Киевпасстранс» несет ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.

ЮЗЖД отвечает за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры - путевого хозяйства, системы электроснабжения и посадочных платформ.

Стоимость проезда в городской электричке составляет 1,7 грн.