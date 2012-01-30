Генподрядчик строительства метро на Троещину будет определен на международном конкурсе

Генерального подрядчика строительства метро на Троещинуопределят на международном конкурсе, о дате проведения которого будет объявлено примерно через два месяца.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрацииРуслан КРАМАРЕНКО в интервью газете “Деловая столица” (№3-5 от 30 января).

Он сообщил, что строительство линии метрополитена на Троещину оценивается в 14 млрд. грн. По его словам, «за бюджетные средства город будет строить эту линию в течение 15 лет». «Если же инвесторы вложат необходимую сумму сейчас, мы сможем запустить ветку уже через три года, а затем на протяжении 15 лет рассчитаемся с партнерами», - сказал Р.КРАМАРЕНКО. Он подчеркнул, что власти Киева обратились к бизнесу, и «на наше предложение уже откликнулись десять крупнейших отечественных банков, а также Сбербанк России».

Он также подтвердил, что если будут вложения от инвесторов, то эта ветка метро будет передана в концессию. «Мы планируем создать предприятие - заказчика строительства, которому предоставим землеотводы и проектную документацию. Затем сформируем пул инвесторов для финансирования его деятельности. После завершения строительных работ инвесторы определят компанию-оператора, которая станет заниматься эксплуатацией линии, но сама линия поступит на баланс города», - добавил заместитель председателя КГГА.

При этом он заверил, что «стоимость проезда по Подольско-Выгуровской линии для пассажиров не будет отличаться от стоимости проезда по другим линиям метрополитена».

В то же время Р.КРАМАРЕНКО подтвердил, что сейчас продолжаются переговоры с китайскими и японскими компаниями, которые ранее планировалось привлечь к строительству метро на Троещину. По его словам, эти проекты предусматривают товарное кредитование. «И японцы, и китайцы предлагают льготный кредит под 3% годовых на 20 лет. Чтобы получить эту льготу, мы должны использовать китайское либо японское оборудование, технологии и технику, включая подвижные составы», - добавил он. По его словам, гарантии кредита должны предоставить либо киевская власть, либо Украинское государство.

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