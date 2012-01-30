ДЖД в 2011 году увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 0,6%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2011 году в дальнем сообщении перевезла 10,401 млн. пассажиров — на 0,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщает УНИАН пресс-служба дороги, при этом убытки ДЖД от пассажирских перевозок дальнего сообщения в 2011 году составили 376,1 млн. грн. — на 19% больше, чем в 2010 году.

Покрытие расходов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении доходами в 2011 году составило 58,18%, в 2010 году — 60,92%.

В 2011 году дорогой было перевезено льготных категорий граждан в дальнем сообщении на сумму 23,241 млн. грн., при этом компенсации получено 6,658 млн. грн., или 28% от суммы предоставленных услуг.

В частности, от Донецкой областной госадминистрации ДЖД получила 2,587 млн. грн. компенсации при объеме услуг на 7,327 млн. грн., от Луганской областной госадминистрации получено 1,777 млн. грн. компенсации при объеме услуг 2,442 млн. грн., от Министерства образования и науки Украины получено 2,27 млн. грн. компенсации при объеме услуг на 9,73 млн. грн., от Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта компенсации не поступало, в то время как услуг по перевозке детей в возрасте от 6 до 14 лет было оказано на сумму 3,712 млн. грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

В 2011 году Донецкая железная дорога увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 153 млн. тонн, что составило 39% общих объемов всех железных дорог Украины.