Кабмин установил лимит автомобилей для исполнительной власти

Кабинет Министров Украины установил лимит легковых автомобилей, которые обслуживают органы исполнительной власти.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, в соответствии с постановлением от 26 декабря 2011 года №1399, почти в два раза сокращен лимит легковых автомобилей центральным и местным органам исполнительной власти.

Легковые автомобили, которые находятся на балансе органов исполнительной власти и высвобождаются в связи с установлением лимита, подлежат реализации в определенном законодательством порядке, или должны быть переданы на баланс другому бюджетному учреждению.

Нововведением является предусмотренный постановлением запрет органам исполнительной власти арендовать (нанимать) легковые автомобили сверх установленного лимита.

Государственным органам установлено ограничение стоимости арендованных легковых автомобилей в пределах сумм расходов, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 4 апреля 2001 года №332 «О предельных суммах расходов на приобретение автомобилей, мебели, другого оборудования, мобильных телефонов, компьютеров государственными органами, а также учреждениями и организациями, которые содержатся за счет государственного и местных бюджетов».

Реализация принятого решения правительства позволит сократить расходы государственного бюджета на содержание органов исполнительной власти, отметили в пресс-службе правительства.

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