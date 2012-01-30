Тепловоз сошедшего с рельсов поезда поднят и отправлен в локомотивное депо

На месте схода с рельсов грузового поезда в Сумской области по состоянию на 13:00 понедельника, 30 января, поднят и отправлен в локомотивное депо Смородино тепловоз и убрано 20 вагонов.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци», в настоящее время проводится выгрузка продукции из поврежденных вагонов.

В частности, из цистерн полностью откачано имеющееся дизельное топливо.

Кроме того, налажена перегрузка груза, находящегося под таможенным контролем (какао-порошок, растительное масло).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», опасности химического загрязнения окружающей среды в связи с аварией нет.

На месте схода грузового поезда, работают более 500 специалистов-железнодорожников, а также специалисты МЧС и Минобороны.

В ликвидации последствий схода принимают участие восстановительные поезда ст. Смородино, Основа, Конотоп, а также используется техника восстановительного поезда ст. Полтава и Дарница.

В целом железнодорожники задействовали более 200 единиц техники, в том числе три сверхмощных бульдозера «Комацу» японского производства, четыре бульдозера Т-330, два железнодорожных крана грузоподъемностью 125 тонн и три крана грузоподъемностью 60 тонн.

Справка УНИАН. 28 января 2012 в 17 час. 25 мин. на 99 километре перегона Скряговка - блок-пост 98 км Сумской дирекции железнодорожных перевозок при скорости 68 км/час произошел сход тепловоза 2ТЭ-116 № 1212 последней колесной парой второй секции и 27-ми вагонов головной части поезда № 3520.

Пострадавших нет. Повреждено более 300 метров пути. Опасности для региона в связи со сходом подвижного состава нет.

В вагонах, которые сошли с колеи, транспортировались строительные материалы, лесоматериалы, продукты питания, а также фталевый ангидрид (1 вагон) и дизельное топливо (2 цистерны).