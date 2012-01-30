Изменен график курсирования 18 пассажирских поездов из-за аварии в Сумской области

"Укрзализныця" изменила маршрут следования 18 пассажирских поездов из-за сошедшего в Сумской области с рельсов грузового поезда.

Как говорится в сообщении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), 30 января 2012 года через Киев-Гребенку-Полтаву будут следовать поезда № 134 Львов-Луганск, № 14 Ужгород-Харьков, № 344 Киев-Харьков, № 116 Трускавец-Харьков, № 350 Тернополь-Харьков, № 13 Харьков-Ужгород, № 343 Харьков-Киев, № 349 Харьков-Тернополь, № 115 Харьков-Трускавец.

30 января через Бахмач - Ромны - Ромодан - Полтаву будут следовать поезда №100 Минск-Симферополь, №390 Минск-Анапа, №384 Минск-Мариуполь, №395 Кисловодск-Минск, №55 Симферополь-Сумы, №383 Мариуполь-Минск.

Маршрут поезда №117/118 Харьков, Сумы - Москва ограничен по станции Сумы — поезд будет отправляется со станции Сумы.

Маршрут поезда № 326/325 Луганск-Сумы-Луганск ограничен по станции Смородино — поезд не будет курсировать на участке Смородино-Сумы и будет отправляется со станции Смородино.

Маршрут поезда № 847/848 Харьков-Ворожба ограничен по станции Смородино - на участке Смородино-Ворожба поезд курсировать не будет.