Владимир Путин дал старт Тихвинскому вагоностроительному заводу

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН и президент Группы компаний «ИСТ» Александр НЕСИС осуществили сегодня запуск производства на Тихвинском вагоностроительном заводе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Согласно сообщению, проект строительства этого предприятия был реализован «ИСТ» совместно с Евразийским банком развития (ЕАБР) и российским «Внешэкономбанком». В 2008-2010 гг. ЕАБР и «Внешэкономбанк» предоставили 660 млн. долларов США (по 330 млн. – каждый) сроком на 8 лет на строительство предприятия и приобретение оборудования для него.

«Реализация этого инновационного проекта массового выпуска новых грузовых вагонов нового поколения будет способствовать общему развитию транспортной отрасли в СНГ и повышению эффективности железнодорожных перевозок в регионе, - отмечает председатель Правления ЕАБР Игорь ФИНОГЕНОВ. - Через укрепление единого транспортного пространства стран СНГ и увеличение российского экспорта в страны региона проект окажет влияние на углубление экономической интеграции между Российской Федерацией со странами ЕврАзЭС и СНГ».

По словам главы ЕАБР, по общему объему инвестиций – более 1,2 млрд. долларов США - это один из самых масштабных в Европе промышленных проектов в области машиностроения.

Справка УНИАН. Группа компаний «ИСТ» – один из крупнейших в России частных инвестиционно-промышленных холдингов. Управляет активами в области финансов, добычи драгоценных металлов, транспортного машиностроения, промышленного инжиниринга, коммерческого и промышленного девелопмента. В настоящий момент в структуру активов, находящихся под управлением Группы, входят такие компании как «Полиметалл», «НОМОС-БАНК», «Ханты-Мансийский банк», «Тихвинский вагоностроительный завод».

Группе также принадлежат крупные пакеты акций в компаниях «Уралкалий», «Балтийский Лизинг» и др.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Республика Армения, Республика Беларусь и Кыргызская Республика.