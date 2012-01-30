В Житомире планируют возобновить работу аэропорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рабочей поездки в Бердичев сообщил журналистам председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, он издал распоряжение, которым создана комиссия по изучению этого вопроса.

С. РЫЖУК назвал сложной ситуацию с земельным участком, на котором находятся сооружения аэропорта. "Этот земельный участок должен служить исключительно для обеспечения деятельности аэропорта. На сегодня здания и сооружения, расположенные на этом участке по улице Авиаторов, 9 в Житомире, принадлежат семи собственникам", - сказал он.

Председатель Житомирской ОГА подчеркнул также, что для восстановления в Житомире деятельности аэропорта необходим инвестор, готовый продемонстрировать реальный проект возрождения этого предприятия.

Он также отметил, что нужно определить, как ранее эксплуатировался аэропорт, и поручить управлению Госкомзема в области изучить вопрос и вынести окончательное решение.

"Архитектору Житомира нужно определиться относительно включения проекта восстановления аэропорта в программу развития города. Вопрос сложный, и наша задача - подойти к его решению комплексно, учитывая мнения всех собственников", - добавил С. РЫЖУК.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Аэропорт "Житомир" прекратило свою деятельность из-за экономического кризиса и не действует уже несколько лет.