Руководство "РЖД" приняло участие в приемке первого электропоезда "Ласточка" для Зимней Олимпиады в Сочи

На заводе немецкого концерна "Сименс АГ" в Крефельде (Германия) состоялась приемка первого электропоезда "Ласточка" (Desiro), построенного по заказу ОАО "РЖД" для обслуживания пассажиров в период проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Как сообщили в пресс-службе РЖД, приемка состоялась 27 января с.г.

Первый электропоезд "Ласточка" прибудет в Россию в депо Металлострой (Санкт-Петербург) в марте текущего года. Затем специалисты Siemens приступят к проведению пуско-наладочных работ. В течение 2012 года "Ласточка" будет проходить сертификационные испытания на железных дорогах России.

Данный состав — первый из 38 поездов Desiro, которые были заказаны ОАО "РЖД" в 2009 году. С апреля 2011 года их производство начато на заводе компании "Сименс АГ" в Германии. Заказ на следующие 16 поездов ОАО "РЖД" сделало в сентябре 2010 года.

Напомним, в сентябре 2011 года ОАО "РЖД" и "Сименс АГ" подписали контракты на производство 1200 вагонов для электропоездов "Ласточка" (Desiro RUS) и техническое обслуживание 54 электропоездов этой серии.

Начиная с 2013 года, поезда будут производиться на ООО "Уральские локомотивы" — совместном предприятии группы "Синара" и "Сименс АГ" на производственных мощностях в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Справочно: Поезда модели Desiro, разработанные компанией "Сименс АГ", предназначены для пригородных перевозок и могут развивать скорость до 160 км/ч. Они отвечают высокому уровню комфорта (как для пассажиров, так и для персонала), оснащены системой пассивной безопасности пассажиров и потребляют на 30% меньше энергии по сравнению с электропоездами, которые находятся в эксплуатации в настоящее время. В России поезда будут называться "Ласточка".

Данный электропоезд разработан на базе модели Desiro ML и специально адаптирован к российским условиям, что предполагает не только устойчивость к температуре воздуха ниже -40° C, но и адаптацию кузова вагона и тележек для колеи шириной 1520 мм.

Пассажирская эксплуатация первых электропоездов "Ласточка" начнется в Казани и Сочи в 2013 году. Затем, в феврале 2014 года, они будут перевозить спортсменов и зрителей к местам соревнований в горах во время проведения Зимних Олимпийских игр. Также планируется использование этих поездов во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.