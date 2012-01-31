Второй по величине туроператор Украины «Пилот» перешел на систему бронирования Amadeus

Второе крупнейшее агентство по продаже авиабилетов и туристических услуг в Украине - компания «Пилот» перешла к использованию глобальной системы Amadeus для бронирования авиабилетов, железнодорожных билетов, гостиничных услуг и проката автомобилей.

«Успешно завершен комплекс мероприятий, обеспечивших переход офисов и филиалов агентства «Пилот» к повсеместному и масштабному использованию системы Amadeus для бронирования авиабилетов, железнодорожных билетов, гостиничных услуг и проката автомобилей. За короткий период времени было проведено обучение более 50 сотрудников», - говорится в пресс-релизе компании «Пилот».

Компания «Пилот» отмечает, что перенос операций агентства в Amadeus позволит расширить спектр предоставляемых услуг и повысить качество обслуживания клиентов на всех этапах путешествия.

«Соглашение с Amadeus является ключевым этапом в развитии, как офисных, так и интернет-продаж нашей компании. Охват Amadeus максимального набора решений в тревел-сегменте, надеюсь, позволит нам сформировать новые предложения для наших клиентов и оптимизировать затраты, связанные с дистрибуцией наших услуг», - отметил региональный директор компании «Пилот» Виктор ВИГАНТ.

«Мы высоко ценим партнерство с компанией «Пилот», а также возможность предоставить агентству все преимущества портфолио наших решений», - заявил директор «Амадеус Украина» Алексей МУРОВЦЕВ.

По его словам, Amadeus постоянно развивает свои решения и обеспечивает агентства передовыми технологиями в области бронирования туристических услуг и автоматизации бизнес-процессов. "Использование компанией «Пилот» решений Amadeus, позволит предложить пассажирам новые туристические услуги и развивать взаимодействие с национальными и зарубежными перевозчиками", добавил А.МУРОВЦЕВ.

Справка УНИАН.Компания«Пилот» - агентство корпоративного обслуживания полного цикла. Предоставляет корпоративным клиентам целую линейку услуг от авиационных и железнодорожных билетов, отелей, туристических услуг до разработки индивидуальных проектов по линии MICE. «Пилот» занимает второе место в Украине в продажах авиаперевозок и туристических услуг. Агентство «Пилот» аккредитовано Международной ассоциацией авиационного транспорта (IATA). Штат сотрудников насчитывает более 200 человек.