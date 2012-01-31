Второй по величине туроператор Украины «Пилот» перешел на систему бронирования Amadeus
Второе крупнейшее агентство по продаже авиабилетов и туристических услуг в Украине - компания «Пилот» перешла к использованию глобальной системы Amadeus для бронирования авиабилетов, железнодорожных билетов, гостиничных услуг и проката автомобилей.
«Успешно завершен комплекс мероприятий, обеспечивших переход офисов и филиалов агентства «Пилот» к повсеместному и масштабному использованию системы Amadeus для бронирования авиабилетов, железнодорожных билетов, гостиничных услуг и проката автомобилей. За короткий период времени было проведено обучение более 50 сотрудников», - говорится в пресс-релизе компании «Пилот».
Компания «Пилот» отмечает, что перенос операций агентства в Amadeus позволит расширить спектр предоставляемых услуг и повысить качество обслуживания клиентов на всех этапах путешествия.
«Соглашение с Amadeus является ключевым этапом в развитии, как офисных, так и интернет-продаж нашей компании. Охват Amadeus максимального набора решений в тревел-сегменте, надеюсь, позволит нам сформировать новые предложения для наших клиентов и оптимизировать затраты, связанные с дистрибуцией наших услуг», - отметил региональный директор компании «Пилот» Виктор ВИГАНТ.
«Мы высоко ценим партнерство с компанией «Пилот», а также возможность предоставить агентству все преимущества портфолио наших решений», - заявил директор «Амадеус Украина» Алексей МУРОВЦЕВ.
По его словам, Amadeus постоянно развивает свои решения и обеспечивает агентства передовыми технологиями в области бронирования туристических услуг и автоматизации бизнес-процессов. "Использование компанией «Пилот» решений Amadeus, позволит предложить пассажирам новые туристические услуги и развивать взаимодействие с национальными и зарубежными перевозчиками", добавил А.МУРОВЦЕВ.
Справка УНИАН.Компания«Пилот» - агентство корпоративного обслуживания полного цикла. Предоставляет корпоративным клиентам целую линейку услуг от авиационных и железнодорожных билетов, отелей, туристических услуг до разработки индивидуальных проектов по линии MICE. «Пилот» занимает второе место в Украине в продажах авиаперевозок и туристических услуг. Агентство «Пилот» аккредитовано Международной ассоциацией авиационного транспорта (IATA). Штат сотрудников насчитывает более 200 человек.
«Пилот» занимает второе место в Украине в продажах авиаперевозок и туристических услуг. Агентство «Пилот» аккредитовано Международной ассоциацией авиационного транспорта (IATA). Штат сотрудников насчитывает более 200 человек.
Компания «Amadeus» - технологический партнер и процессинговый оператор мировой индустрии туризма и авиаперевозок. Среди клиентов – провайдеры (авиакомпании, гостиницы, железные дороги, круизные компании и пр.), продавцы (туристические агентства и веб-сайты) и потребители турустических слуг (корпорации и путешественники). Головной офис компании «Amadeus» находится в Мадриде. В Ницце (Франция) расположен центр развития продуктов, а в Эрдинге (Германия) – центр обработки данных. Региональные офисы компании работают в Майами (США), Буэнос-Айресе (Аргентина), Бангкоке (Таиланд) и Дубае (ОАЭ). Обслуживание клиентов осуществляется посредством 73 местных представительств «Amadeus» в 195 странах. Компания «Amadeus» зарегистрирована на торговых биржах Мадрида, Барселоны, Бильбао и Валенсии. Компания располагает штатом сотрудников из 10000 человек по всему миру.
Среди клиентов – провайдеры (авиакомпании, гостиницы, железные дороги, круизные компании и пр.), продавцы (туристические агентства и веб-сайты) и потребители турустических слуг (корпорации и путешественники).
Головной офис компании «Amadeus» находится в Мадриде. В Ницце (Франция) расположен центр развития продуктов, а в Эрдинге (Германия) – центр обработки данных. Региональные офисы компании работают в Майами (США), Буэнос-Айресе (Аргентина), Бангкоке (Таиланд) и Дубае (ОАЭ). Обслуживание клиентов осуществляется посредством 73 местных представительств «Amadeus» в 195 странах.
Компания «Amadeus» зарегистрирована на торговых биржах Мадрида, Барселоны, Бильбао и Валенсии. Компания располагает штатом сотрудников из 10000 человек по всему миру.