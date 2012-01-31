На ДВЖД поступил новый электропоезд для интермодальных пассажирских перевозок

На Дальневосточную железную дорогу поступил новый электропоезд, который будет осуществлять интермодальные пассажирские перевозки по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи.

В рамках подготовки к проведению саммита АТЭС 2012 года и реализации проекта "Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи" парк моторвагонного депо Первая Речка пополнил электропоезд ЭД9М новой модификации, говорится в сообщении Дальневосточной железной дороги, размещенном на сайте РЖД.

Подвижной состав изготовлен на Демиховском машиностроительном заводе (ЗАО "Трансмашхолдинг") по оригинальному проекту. В отличие от стандартного электропоезда этой серии, проектом были предусмотрены технические решения, используемые на электропоездах ЭД4М, работающих на линиях между столичными вокзалами и аэропортами. В головных вагонах электропоезда предусмотрены аппарели для облегчения посадки-высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также места для крепления инвалидного кресла в салоне. Система микроклимата в салонах вагонов позволит круглогодично поддерживать в электропоезде комфортную для пассажиров температуру. Благодаря установке беззазорного сцепного устройства и герметизированного межвагонного перехода достигается более плавный ход, снижение шума, становится более комфортным переход из одного вагона в другой.

Скоростные характеристики нового электропоезда позволят преодолевать расстояние от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту Кневичи за 48 минут (с учетом промежуточных остановок).

Всего в обеспечении интермодальных перевозок на маршруте Владивосток – аэропорт Кневичи, которые начнутся в июне 2012 года, будут задействованы четыре экспресса ЭД9М в 6-вагонном исполнении.

За 2010-2011 годы на реализацию данного проекта было направлено более 5 млрд рублей, общая стоимость проекта составляет 8,1 млрд рублей.

В 2012 году ОАО "РЖД" предстоит завершить строительство пунктов посадки и высадки пассажиров на станциях Владивосток, Вторая Речка, Угольная, остановочного пункта Аэропорт и реконструкцию инфраструктуры на участке Владивосток — Артем-Приморский-I на общую сумму около 1,5 млрд. рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.