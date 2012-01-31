Массового сокращения железнодорожных маршрутов в 2012 г. не будет - Колесников

Массового сокращения железнодорожных маршрутов и ликвидации убыточных в 2012 году не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сегодня сообщил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что возможна корректировка и сокращение не более 4% убыточных маршрутов.

Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что железная дорога будет сохранять социальные перевозки и продолжит перевозить льготные категории пассажиров. «Мы пока сохраняем социальные перевозки. Задолженность погасим за счет грузовых перевозок. Пассажиры не должны страдать», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в 2011 году «Укрзализныця» перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 580,99 млн. грн., тогда как компенсация составила только 193 млн. грн. - 33,2%.

Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця» ведут работу с местными властями по увеличению объемов компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров. «У нас есть рычаги влияния на местные советы», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.