Стоимость проезда в плацкартных вагонах в этом году повышать не будут

Повышения стоимости проезда в плацкартных вагонах в 2012 году не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Железная дорога не будет поднимать цены на проезд в плацкарте в сезоне 2012 года», - сказал он.

В то же время, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что вопрос сохранения уровня цен на проезд в других категориях вагонов пока не решен. «По стоимости проезда в купе мы думаем. Пока решения нет», - сказал он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что на сегодняшний день парк пассажирских вагонов «Укрзализныци» насчитывает 7 025 пассажирских вагонов. Их степень износа 85,6%. «В Украине только 50 вагонов из этих семи тысяч с вакуумными туалетами. Наши поезда не пускают в Европу. Нам нужно обновлять парк вагонов», - сказал он.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что реформа пассажирских железнодорожных перевозок предусматривает, что «скоростные поезда в течение пяти лет полностью заменят старые» и что после реформы «ночных поездов не будет».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в феврале на второе чтение Верховной Рады будет вынесен проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте» (относительно разграничения функций государственного и хозяйственного управления отраслью).

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