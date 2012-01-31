Первый скоростной Hyundai для Украины отправлен из Кореи 30 января
Первый из 10 скоростных поездов поезд Hyundai для Украины был отправлен морским транспортом из Кореи вчера, 30 января.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.
«Вчера первый поезд Hyundai был погружен на корабль и вышел в Одесский порт. Он будет в плавании около 40-45 дней. Мы хотели, чтобы украинцы поехали на майские праздники уже на новых поездах», - сказал он.
Справка УНИАН. В рамках реализации программы ускоренного железнодорожного движения Украина закупает 10 скоростных поездов у корейской корпорации Hyundai.
Первый поезд после месячной апробации будет запущен на маршруте Киев-Харьков.
Шесть первых поездов будут предоставлены «Укрзализныце» к Евро-2012 и с мая 2012 года будут запущены между городами, принимающими чемпионат. Еще четыре поезда будут поставлены в Украину после проведения чемпионата.
Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.
Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов США) будет осуществляться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.
Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.
Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.