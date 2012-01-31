Белорусская ж/д планирует реализовать проект по строительству единой европейской сети радиосвязи

Белорусская магистраль намерена реализовать инновационный проект строительства единой европейской интегрированной сети радиосвязи для железнодорожного транспорта стандарта GSM-R.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре БЖД.

Как отметили в пресс-центре, Белорусская железная дорога уделяет большое внимание внедрению новых современных технологий.

«В 2012 году магистраль приступила к первому этапу реализации инновационного проекта строительства единой европейской интегрированной сети радиосвязи для железнодорожного транспорта стандарта GSM-R. На сегодняшний день ведутся проектные работы на участке Минск–Молодечно–Гудогай–государственная граница Республики Беларусь (157 км). Ожидается, что I очередь строительства GSM-R на участке Молодечно–Гудогай (77 км) будет завершена уже в 2013 году», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

Применение цифровой системы радиосвязи позволит повысить надежность, безопасность и эффективность международных грузовых и пассажирских перевозок за счет повышения скорости обработки поездов и передвижения грузов и пассажиров.

Справка УНИАН. Стандарт единой европейской интегрированной сети радиосвязи для железнодорожного транспорта GSM-R был разработан Международным союзом путей сообщения (UIC) и принят к реализации железнодорожными администрациями Российской Федерации, Латвии, Литвы, Украины и Польши.