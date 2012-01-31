В этом году БЖД планирует отремонтировать более 570 километров пути

В 2012 году Белорусская железная дорога планирует отремонтировать 578,9 километров пути.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

Из них на 209,7 километрах предусмотрен восстановительный ремонт, при котором будет полностью обновлено железнодорожное полотно. На остальных 369,2 километрах проведут средний ремонт, во время которого участки пути будут модернизированы.

«Особое внимание железнодорожники уделят ремонту пути на участках межобластного сообщения. Так, на направлении Красное–Орша–Минск–Брест будет проведен восстановительный ремонт 60,1 км пути. На перегоне Лесная–Доманово (25 км) будут уложены скоростные стрелочные переводы на железобетонных брусьях», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

Кроме этого, восстановительный ремонт запланирован на направлении Минск–Гродно. Там отремонтируют 75,9 км пути, что позволит повысить скорость движения поездов на отдельных участках до 140 км /ч.

Как отметили в пресс-центре БЖД, в 2012 году предусмотрено и обновление парка путевых машин. Это позволит поднять на новый уровень технологию ремонта верхнего строения пути и повысит производительность труда.

«Белорусская железная дорога планирует приобрести 16 путевых машин и 47 вагонов хоппер-дозаторов», - сообщают на Белорусской железной дороге.