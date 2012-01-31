Движение поездов на участке ж/д аварии в Сумской области восстановлено

Движение поездов на перегоне Скряговка - блок-пост 98 км, где вечером 28 января сошел с рельсов грузовой поезд №3520, на данный момент восстановлено.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, восстановительные работы продолжались более двух суток в условиях низкой температуры (до минус 20-24° С).

Также ход восстановительных работ осложнял сложный профиль участка.

Кроме того, в вагонах, которые сошли с рельсов, транспортировались грузы, находящиеся под таможенным контролем, что потребовало тщательного учета, переупаковки и перевески грузов.

«Благодаря четкой организации работ удалось сохранить более 90% грузов», - отмечают в министерстве.

Справка УНИАН. 28 января в 17 час. 25 мин. на 99 километре перегона Скряговка - блок-пост 98 км Сумской дирекции железнодорожных перевозок при скорости 68 км/час сошел с рельсов поезд.