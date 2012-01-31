Транзит в украинских морпортах в 2011 г. вырос на 21%

Транзит в украинских морских торговых портах в 2011 году вырос на 20,8% по сравнению с 2010 годом — до 39,9 млн. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что для привлечения транзитного грузопотока была реализована максимально гибкая тарифная политика. В частности, транзитерам предоставлялись скидки от 18% до 50% к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в украинских портах, что позволило сохранить существующие и привлечь дополнительные грузопотоки.

Кроме того, проведен значительный объем работ и для привлечения в отечественные порты контейнерных грузов, обрабатываемых в режиме «трансшипмента».

Справка УНИАН. Украинские морские порты в 2011 году увеличили переработку грузов на 5,6% по сравнению с 2010 годом - до 113,7 млн. тонн.

По информации Государственной службы статистики (Госстат), предприятия морского и речного транспорта Украины в 2011 году снизили перевозки грузов на 10,7% по сравнению с 2010 годом - до 9,9 млн. тонн, грузооборот водного транспорта снизился на 18,2% - до 7,365 млрд. т/км.