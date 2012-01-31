МВД закрыло популярный украинский файлообменник EX.ua

Министерство внутренних дел закрыло популярный украинский файлообменник EX.ua.

Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь" со ссылкой на слова заместителя руководителя пресс-службы МВД Сергея БУРЛАКОВА.

"Милиция закрыла EX.ua в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 176 Уголовного дела (нарушение авторских и смежных прав)", - сообщил он.

По его словам, расследование длилось около полгода, и было инициировано международными компаниями (Adobe Systems Inc., Microsoft Corporation, Graphisoft Inc. и др., программные продукты которых длительное время незаконно распространялись через веб-сайт "ЕХ.ua").

"Сегодня был проведен обыск, санкционированный судом в офисном помещении, в дата-центрах. Изъято большое количество компьютерной и сетевой техники, около 200 серверов, контента на них более чем на 6000 терабайт", - сказал С.БУРЛАКОВ.

"Проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и подозреваемые. Сейчас уже 16 человек. После проведения этих следственных действий будет установлен статус этих людей", - добавил он. Максимальный срок наказания по этой статье - 5 лет заключения.

Как сообщается на сайте МВД, уже известно, что администрацию ресурса возглавлял гражданин Латвии.