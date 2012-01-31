Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Samsung

Брюссель. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против компании Samsung Electronics.

Соответствующее решение было принято сегодня, 31 января.

Согласно решению, Еврокомиссия проверит, выполняет ли Samsung свои обязательства перед Европейским институтом телекоммуникационных стандартов и не использовал ли патентные права для нарушения конкуренции на рынке.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, в 2011 году Samsung подал иски к ряду судов стран-членов ЕС с требованием запретить продажу конкурирующих мобильных приборов на основании того, что это нарушает его патентные права.

В связи с этим Комиссия решила проверить, придерживалась ли компания своих обязательств, предоставленных в 1998 году, относительно лицензирования патентных прав на стандарты в сфере мобильной связи в разумные и недискриминационные сроки.

В то же время, Комиссия исследует, не была ли подача данных исков продиктована намерением использовать свою доминирующую позицию на рынке, что запрещено Соглашением ЕС.

Пресс-служба Еврокомиссии отметила, что начало расследования не означает наличие вины компании.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль компании Samsung Electronics (Корея) в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом на 15% и составила 13,73 трлн. вон (примерно 12,2 млрд. долл. (1000 вон = 0,89 долл.) –УНИАН).

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - один из мировых лидеров в области производства полупроводников, телекоммуникационного и др. оборудования. Консолидированные продажи компании в 2010 году составили 135,8 млрд. долл. Штат Samsung Electronics насчитывает около 190,5 тыс. сотрудников, работающих в 68 странах мира.