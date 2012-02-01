У берегов Турции затонул сухогруз. 8 членов команды (7 украинцев) пропали без вести

Во вторник вечером у побережья турецкого уезда Эрегли в черноморской провинции Зонгулдак затонул сухогруз "Вера" (Vera), команда которого состояла из 10 граждан Украины и одного гражданина Грузии.

Как сообщает РИА «Новости», спасатели сегодня возобновили прерванные минувшей ночью из-за плохой погоды поиски восьми членов экипажа.

Сухогруз под флагом Камбоджи следовал с грузом металлолома из российского Ростова в турецкий Немрут.

При кораблекрушении были спасены три человека: второй и третий помощники капитана, а также судовой повар.

К настоящему времени пропавшими без вести считаются 7 граждан Украины и 1 гражданин Грузии.

Причиной крушения 114-метрового судна, затонувшего в миле от порта Эрегли, стал сильный шторм.

Поисково-спасательная операция в районе крушения была начата вскоре после получения сигнала SOS, сообщило ранее Министерство транспорта Турции. В поиске моряков задействованы суда береговой охраны и вертолеты. В дальнейшем также планируется привлечь водолазов.

В районе трагедии, а также на черноморском побережье Турции, согласно прогнозам метеорологов, сегодня ожидаются сильный ветер и снегопад, что может осложнить поисковые работы.