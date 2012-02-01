Московская ЖД инвестировала свыше 250 млн руб. в проект по ресурсосбережению

Московская железная дорога в 2011 году направила свыше 250 млн рублей на реализацию инвестиционного проекта "Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте", сообщается на сайте РЖД.

В 2011 году на магистрали в рамках инвестиционной программы ресурсосбережения выполнены все запланированные 17 мероприятий, среди которых пилотный проект по внедрению теплового насоса на горочном комплексе станции Бекасово.

На станции Щербинка внедрено энергоэффективное освещение платформы, железнодорожный переезд экспериментального кольца станции оборудован энергоэффективным освещением и световой сигнализацией.

В 2011 году была внедрена система энергоэффективного светодиодного освещения производственных цехов моторвагонного депо Раменское, построенная на основе энергосберегающего светотехнического оборудования и специализированных программ, которые позволяют достигать дополнительный экономический эффект.

В хозяйстве пути в 2011 году 154 стрелочных перевода оборудованы автоматизированной системой обогрева с дистанционным управлением и мониторингом. На эту работу МЖД было выделено более 68 млн рублей.

Универсальные комплексы по бесконтактной мойке оборудования начали работать на 11 объектах МЖД.

Значительную экономию расходов дает лубрикация (смазывание боковой поверхности рельсов и гребней колесных пар), которая обеспечивает увеличение срока службы рельсов и колесных пар в 2-3 раза, снижение расхода топливно-энергетических ресурсов, сокращает время простоя локомотивов в ремонте, повышает безопасность движения и уменьшает уровень шума при движении. 50 бортовых автоматических гребнесмазывателей (на базе устройства для смазывания рельсов железнодорожного пути) появились в депо Пригородной дирекции МЖД, на это по инвестиционной программе выделено более 8 млн рублей.

В хозяйстве автоматики и телемеханики были заменены светофоры с лампами накаливания на светодиодные. В рамках инвестиционного проекта 2011 года на дороге установлено 110 мачтовых светофорных головок с модулями светодиодных систем для светофоров числовой кодовой автоблокировки на сумму более 11,5 млн рублей.