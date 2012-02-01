Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сформировала 26 аварийных поездов для ликвидации последствий аномального похолодания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК.

«Укрзализныця» сформировала 26 аварийных поездов, на которых есть техника, необходимая для решения проблемных вопросов и так далее», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он отметил, что такой поезд, укомплектованный всем необходимым, за два часа может выехать в любой регион Украины для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. По словам министра, каждый регион обеспечен таким поездом.

Также А.БЛИЗНЮК сообщил, что на пяти железных дорогах Украины сформированы поезда, в которых есть специализированные пассажирские и грузовые вагоны для ликвидации последствий возможных аварий.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сообщил, что в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины создано 5 специальных поездов для перевозки сводных аварийно-восстановительных бригад, аварийного запаса материально-технических средств на станциях: Львов, Киев-пассажирский, Запорожье, Донецк, Николаев.

По его словам, каждый восстановительный поезд укомплектован необходимым инструментом, инвентарем для выполнения ремонтно-сварочных работ, спецодеждой и другими необходимыми техническими средствами и материалами, а на каждом поезде работают 12 профильных специалистов Мининфраструктуры, 12 энергетиков и 12 специалистов жилищно-коммунальной сферы.

«В каждом поезде работают 36 специалистов, которые готовы в любую минуту выехать на ликвидацию любых аварий. В случае возникновения осложнения метрологической ситуации и возможных аварий, в течении 8 часов мы имеем возможность сконцентрировать необходимое количество восстановительных поездов в любой области нашего государства», - заявил Первый вице-премьер-министр.