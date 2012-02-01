ДЖД в 2011 году сократила пригородные пассажирские перевозки на 2,25%

Донецкая железная дорога в 2011 году сократила пригородные пассажирские перевозки на 2,25% по сравнению с 2010 годом — до 47,8 млн. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, убытки дороги от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году выросли на 18% по сравнению с 2010 годом — до 494,5 млн. грн.

89,7% пассажиров, перевезенных ДЖД в пригородном сообщении в 2011 году, составляли пассажиры льготных категорий.

Покрытие расходов на пригородные пассажирские перевозки доходами в 2011 году составило 5,9%, в 2010 году этот показатель составлял 6,8%.

Также ДЖД сообщила, что в 2011 году дорогой было перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 27,7 млн. грн., в то время, как компенсация за перевозку льготников составила 10,4 млн. грн., или 37,5% от необходимой суммы.

Справка УНИАН. В 2010 году ДЖД получила компенсацию убытков за льготные перевозки пассажиров в размере 10,7 млн. грн., или 46,7% от необходимой суммы.

В 2011 году Донецкая железная дорога увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 153 млн. тонн, что составило 39% общих объемов всех железных дорог Украины.

В дальнем сообщении ДЖД в 2011 году перевезла 10,401 млн. пассажиров — на 0,6% больше, чем годом ранее.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).