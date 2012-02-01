Стоимость грузовых перевозок в полувагонах может вырасти на 5-14%

Стоимость грузовых железнодорожных перевозок в Украине в полувагонах в течение первого полугодия 2012 года может вырасти на 5-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, комментируя тарифную политику железной дороги на 2012 год.

«На полувагон на 5-14% может повыситься тариф на протяжении первого полугодия», - сказал он.

В то же время, Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что значительного повышения стоимости грузовых перевозок в 2012 году не будет.

«Такого повышения не будет. Мы обсуждаем с основными грузоотправителями этот вопрос», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, изменению цены на полувагоны может способствовать высокая степень невозврата грузовых вагонов с территории Российской Федерации.

«На сегодня мы имеем больше 25-28% невозврата вагонов с территории РФ, потому, что наши вагоны на 30-70% дешевле, чем у соседей. Самый дефицит — это полувагоны», - сказал он.

В то же время, Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что министерство ставит задачу сохранения стабильных цен на перевозки.

«Мы ставим перед собой задачу, чтобы перевозки не росли быстрее, чем инфляция. Быстрее инфляции может расти только зарплата», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» заявила, что перевозки грузов в полувагонах в ходе реорганизации системы грузовых перевозок в Украине подорожают на 30%.

Реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Железные дороги Украины в январе-декабре 2011 года увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн. тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.