«АэроСвит» ввел сниженные цены на международные рейсы из городов Украины

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" ввела специальные цены на международные рейсы из городов Украины – Киева, Днепропетровска, Донецка, Одессы, Симферополя и Львова в 19 пунктов Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии.

Как сообщили агентству УНИАН в компании, в частности, в период действия акции с 1 по 10 февраля стоимость дальнемагистральных перелетов Киев-Дели-Киев снижается на 32% – до 399 долларов, цена перелета по маршруту Киев-Торонто-Киев снижается на 19,8% – до 599 долларов.

Цены на билеты в оба конца из Киева в Санкт-Петербург снижаются на 30,6% – до 299 долларов. Перелет в Санкт-Петербург из городов Украины в период действия акции дешевеет на 40,7% – до 239 долларов. Цена билета в оба конца из Одессы в Москву снижается на 24% – до 199 долларов, билет в Москву из Донецка или Днепропетровска будет стоить 149 долларов (на 17,7% и 13,9% дешевле соответственно).

Акционные цены также введены на авиарейсы в Тель-Авив, Стокгольм, Копенгаген, Вильнюс, Афины, Софию, Бухарест, Минск, Кишинев, Актау, Баку, Ереван.

Продажа авиабилетов в рамках акции продлится с 1 по 10 февраля 2012 года.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

Авиакомпания «АэроСвит» в 2011 году увеличила перевозки пассажиров на 60% по сравнению с 2010 годом – до 2,8 млн. человек.

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