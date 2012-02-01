Азаров считает целесообразным льготный налоговый режим для IT-компаний

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает целесообразным введение долгосрочного льготного налогового режима для компаний IT-отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями компаний IT-отрасли, посвященной благоприятным условиям для развития сферы информационных технологий.

«Никто серьезные деньги не будет вкладывать из расчета (льготного налогового режима – УНИАН) 5 лет. По мне бы надо делать 15-20 лет, а это, по существу, бессрочно», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на замечания представителей IT-компаний относительно необходимости создания благоприятных условий для развития этой отрасли.

В тоже время представители IT-компаний высказали общее мнение, что для развития отрасли, которую они представляют, было бы полезным на определенный период отменить для IT-компаний в частности подоходный налог. Однако Н.АЗАРОВ не согласился с этим, подчеркнув, что подоходный налог выплачивается не отдельными компаниями, а работниками. В частности, премьер-министр мотивировал это тем, что в Украине число пенсионеров практически совпадает с числом работающих, и сокращение отчислений подоходного налога может привести к сокращению пенсионных выплат. Вместе с тем, Н.АЗАРОВ поручил Министерству финансов изучить возможность постепенного повышения размера подоходного налога для IT-компаний.