Погрузка на сети РЖД в январе выросла на 4,8%

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2012 года составила 101,6 миллиона тонн, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 4,8%, сообщила пресс-служба компании.

В частности, за первый месяц текущего года, по оперативным данным, погружено 26,5 миллиона тонн каменного угля (рост на 3,5% к январю 2011 года), 1 миллион тонн кокса (снижение на 2,9%), 22,6 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 2,5%), 8,9 миллиона тонн железной и марганцевой руды (рост на 2,2%), 6,3 миллиона тонн черных металлов (снижение на 1,3%), 0,7 миллиона тонн лома черных металлов (снижение на 13,9%), 3,9 миллиона тонн химических и минеральных удобрений (снижение на 6%), 1,8 миллиона тонн цемента (рост на 20,9%), 2,7 миллиона тонн лесных грузов (снижение на 18,7%), 1,9 миллиона тонн зерна и продуктов перемола (рост на 57,3%), 11,9 миллиона тонн строительных грузов (рост на 27,7%), 1,9 миллиона тонн руды цветной и серного сырья (снижение на 9,6%), 2,4 миллиона тонн химикатов и соды (снижение на 1,8%), 2,6 миллиона тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост на 26,3%), 1,5 миллиона тонн грузов в контейнерах (рост на 15,7%).

Грузооборот за январь увеличился на 11,5% и составил 191,5 миллиарда тарифных тонно-километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период вырос на 12,1% и составил 245,1 миллиарда тонно-километров.

План РЖД, утвержденный советом директоров, предусматривает рост погрузки в текущем году на 2,8%.