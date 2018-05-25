Дело ЕХ.ua - борьба с "пиратством" или еще один шаг к "сядем все"?

Антипиратская кампания, что подразумевает усиление контроля распространения объектов авторских и смежных прав, что проявило себя в полной мере в странах ЕС и США в виде принятия изменений в законы, докатилась до Украины. Но, зная на опыте все традиции родной власти, создается впечатление, что такое противостояние нарушениям в данной сфере далеко от действительного. Речь идет о закрытии Министерством внутренних дел популярного в народе файлообменника EX.ua. На мысль о том, что в этом деле есть подводные камни, наводит «застойная» ситуация на рынке продаж всевозможной видео- и аудиопродукции. Создается впечатление, что налицо передел "властных полномочий" и не только. Но обо всем по порядку...

Как заявили правоохранительные органы, деятельность веб-ресурса прекращена из-за нарушения прав интеллектуальной собственности. В офисе и дата-центрах файлообменного ресурса были проведены обыски, оперативники изъяли 200 серверов с общим объемом информации более 6000 терабайт.

«31 января миллионы пользователей популярного веб-ресурса «ЕХ.UA» не смогли ни посмотреть свои любимые фильмы, ни бесплатно загрузить компьютерные программы. Как выяснилось, дело не в технических проблемах и сбоях, а в уголовном деле, в рамках которого украинские правоохранители прекратили деятельность указанного ресурса», - говорится в сообщении УСО МВД.

Во время оперативного сопровождения уголовного дела установлено, что администрация этого веб-сайта, вопреки законным требованиям правообладателей и положениям Закона «Об авторском праве и смежных правах», обеспечивала масштабное распространение на территории государства и за его пределами противоправного контента – сотен тысяч наименований аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм и компьютерных программ.

В милиции также отметили, что «в ноябре 2010 года Американская ассоциация звукозаписи RIAA отнесла «ЕХ.ua» к 25 крупнейшим «пиратским» веб-ресурсам мира. По утверждениям этой международной организации, на сайте нет ни одного видео- или аудиофайла, легальность распространения которого подтверждена владельцем авторских прав».

По данным УСО МВД, «поводом к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 176 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение авторского права и смежных прав, служили обращения, поступившие в адрес Министерства внутренних дел Украины от официальных представителей ведущих мировых производителей программного обеспечения – международных корпораций «Adobe Systems Inc.», «Microsoft Corporation», «Graphisoft Inc.» и тому подобное, программные продукты которых длительное время незаконно распространялись через веб-сайт «ЕХ.ua».

Администрацию ресурса возглавлял гражданин Латвии, который пока не задержан, 16 работников офиса компании допросили, изъятая техника направлена на экспертизу. Как отмечают в милиции, после проведения необходимых следственных и процессуальных действий станет понятно, сколько человек будет привлечено к ответственности в рамках расследования этого уголовного дела. Ответственность по статье Уголовного кодекса Украины, по которой возбуждено уголовное дело, предусмотрена в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией экземпляров произведений и соответствующего оборудования.

Закрытие мощного веб-ресурса «EX.ua» в МВД называют «делом мирового масштаба» и сравнивают с ситуацией в США, где «ФБР прекратило функционирование одного из крупнейших мировых файлообменников megaupload.com, с помощью которого распространялась контрафактная аудиовизуальная продукция и противоправный контент других категорий. Веб-сайт действовал с 2005 года и занимал 13-ю позицию в рейтинге крупнейших «пиратских» интернет-ресурсов мира. За время его существования владельцы сайта незаконно заработали около 175 млн. долларов, правообладатели же понесли убытки, которые оцениваются в сумму более полмиллиарда долларов. По этому делу ФБР выданы ордера на арест 7 человек, которые создали и обеспечивали функционирование файлообменника megaupload.com.».

Но это позиция правоохранителей, а разгневанные почитатели «EX.ua» думают иначе. От их возмущенных заявлений трещат социальные сети. Не обошлось и без хакерских атак, в частности на сайт Министерства внутренних дел. Он с 31 января работает с большими перебоями. Ранее в МВД заявляли, что это связано с огромным количеством посетителей. Но позже не исключили «мести» за закрытие EX.UA.

«Сайт МВД временно не работает из-за большого количества посетителей и возможной «DOS»-атаки в связи с закрытием файлообменника EX.ua», - отметили в УСО МВД Украины.

Дальше - больше. Пресс-секретарь Президента Украины Дария Чепак 1 февраля распространила обращение к тем, кто атакует официальный сайт главы государства. Д.Чепак заявила, что с ночи на 1 февраля официальный сайт Президента атакуют неизвестные. Она также отмечает, что сайт МВД Украины под атакой "лег".

Пресс-секретарь главы государства подчеркнула, что в соцсетях распространяются призывы присоединиться к атаке сайтов госучреждений для поддержки «сайтов-файлообменников».

Д.Чепак сказала, что поддерживает право какого-либо гражданина на протесты, «но если мы строим цивилизованное общество, то свобода кулака одного гражданина ограничивается носом другого. Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые господа, которые атакуют сайты: не могли бы вы для своего протеста найти какую-то другую площадку, не ограничивая право гражданина на доступ к информации?».

Но призывов в социальных сетях не стало меньше, они напротив стали более конкретизированы - «свалим», «отомстим», «присоединяйтесь»…

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к юристам. Как они видят развязку ситуации…

Как отмечает Лилия Литвинец, юрист Правовой группы "Доминион", «согласно действующего Уголовному кодексу Украины, за нарушение авторских и смежных прав, что нанесло материальный ущерб в крупном размере, в случае доказательства вины этих лиц, им грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 5 лет с конфискацией контрафактной продукции.

Согласно Закону «Об авторских и смежных правах», а также положениям международного Соглашения ТРИПС, к которому присоединилась Украина, пиратство в сфере авторского права и смежных прав - опубликование, воспроизведение, ввоз на таможенную территорию Украины, вывоз с таможенной территории Украины и распространение контрафактных экземпляров является нарушением авторского права и карается по закону. Для привлечения к гражданской ответственности ответчик не обязан признавать, что его действия незаконны, важным является установление факта такого нарушения».

По словам юриста, «мировая практика свидетельствует, что нарушением авторского права и смежных прав является не только совершением указанных действий, но и созданием специальной среды для их распространения, ведь это наносит значительный ущерб и материальный ущерб законным правообладателям. Очень часто отечественные владельцы подобных сервисов просто не обращают внимание на юридическую составляющую этого бизнеса. Многие из них считают достаточным размещение серверов за рубежом для решения подобных проблем. А напрасно».

То есть «вора нашли, и он должен сидеть в тюрьме»?..

Между тем, как подчеркивают в юридической компании Arzinger, «...интересен в этом деле не столько факт изъятия серверов, что не ново для подобной категории дел, а факт блокировки доменного имени. Не исключено, что домен EX.UA был заблокирован в продолжение борьбы против онлайн-пиратства, усиленной в последнее время небезызвестным законопроектом Stop Online Piracy Act (SOPA). Учитывая, что это дело уже стало публичным и приобрело общественный резонанс в считанные часы после закрытия ресурса, независимо от того, в каком порядке и на каких именно правовых основаниях был закрыт EX.UA, этот спор, вероятней всего, сведется к обсуждению нескольких «вечных» проблем авторского права.

Первый из этих вопросов – нужно ли платить за контент? Мы полагаем, что утвердительный ответ на этот вопрос вполне очевиден для большинства читателей. Не так давно ЕX.UA заявило о своем намерении лицензировать контент и, насколько нам известно, были действительно заключены соответствующие лицензионные договоры со многими правообладателями. С этой точки зрения закрытие ресурса выглядит нелогично, поскольку никакой другой веб-ресурс подобного масштаба в Украине пока не делал заявлений о намерении осуществлять работу законно и, самое главное, не пытался обеспечить заключения соответствующих договоров с правообладателями».

Другой принципиальный вопрос, как отмечают в компании, «заключается в том, является ли непосредственно ЕX.UA нарушителем авторских прав, или же нарушителями авторских прав являются пользователи. Если, к примеру, вспомнить громкий судебный процесс над Napster, то в этом процессе собственники Napster в качестве одного из аргументов в свою защиту указали, что именно пользователи являются нарушителями авторских прав, а P2P сервис – был лишь инструментом. При этом приводилась аналогия с видеокассетами, которые еще несколько лет назад киноиндустрия рассматривала как жесточайший инструмент пиратства, то есть так же, как сегодня музыкальная индустрия воспринимает Интернет».

За этими основными темами для обсуждения, отмечают юристы компании, померкнет существующее противоречие между некоторыми нормами гражданского права Украины, вследствие которых иногда можно говорить о формальном отсутствии нарушения авторских прав, когда такое нарушение вполне очевидно.

«И, наконец, странно слышать от правоохранительных органов Украины о том, что причиной для возбуждения уголовного дела в Украине является составленный где-то в США (пусть даже и RIAA) перечень пиратских веб-ресурсов. Очень жаль, что у нашего суверенного государства нет своей собственной концепции регулирования авторских прав, а происходит лишь адаптация законодательства Украины к достаточно спорному законодательству стран, для которых экспорт объектов авторских прав составляет четверть ВВП», - считают в компании Arzinger.

В «Юридической конторе Спектор» считают, что есть шанс возобновить работу популярного украинского файлообменника.

«Согласно ст. 440, 452 Гражданского кодекса Украины, имущественные права интеллектуальной собственности (такие как право распространять и исключительное право разрешать использование третьим лицам) имеют только авторы объектов интеллектуальной собственности, их исполнители, изготовители и лица, которым переданы такие права на использование имущественных прав. При этом каждый владелец имущественных прав может на основании ст. 53 Закона «Об авторском праве и смежных правах» обращаться к лицу, которое нарушает его имущественное право или создает угрозу его нарушения с требованием запретить произведение таких действий», - отмечают в компании.

Юристы компании подчеркивают, что на сегодня любой web-сайт потенциально может создавать угрозу нарушения авторских прав. Вспомним хотя бы всем известный YouTube. Если факт нарушения авторских прав обнаружен, их владелец имеет право требовать удалить с сайта контент, авторским правом на который он обладает. В случае отсутствия реакции на его жалобу - требовать закрытия сайта.

«Мы считаем, что закрытие сайта, основываясь на создаваемой им угрозе, можно назвать не до конца оправданным, так как на данном ресурсе могут размещаться другие, лицензированные объекты. Более того, если рассматривать вопрос под таким углом, то любая сеть может рассматриваться как потенциальная угроза, что заставляет задуматься об эффективности методов борьбы с пиратством», - подчеркивает управляющий партнер «Юридической конторы Спектор» Владимир Гарипов.

При этом, по его словам, не следует забывать, что на ЕХ.ua размещалось «Пользовательское соглашение» (публичный договор), которое регулировало отношения со всеми пользователями ресурса. Оно предусматривало, что сайт является лишь базой хранения, на котором пользователи могут размещать свои объекты интеллектуальной собственности. Соответственно, те, кто размещал свой контент на ЕХ.ua и несут всю ответственность, связанную с нарушением авторских прав. При этом описанная политика закрытия контента предусматривала, что если кто-то считает, что нарушаются его права собственника - ЕХ.UA «будет рад помочь в закрытии доступа к такому контенту».

Как отмечают юристы компании, действующее украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за нарушение авторских прав. Согласно ст. 176 КК Украины виновный может быть оштрафован на сумму от 3 тыс. 400 грн. до 51 тыс. грн., приговорен к исправительным работам на срок до двух лет, или лишен свободы до 6 лет. При этом после вынесения обвинительного решения суда у осужденного конфискуют все объекты, а также материалы, что специально использовались для их размещения. Однако к ответственности может быть привлечен, только тот, кто непосредственно распространял объекты авторского права, которые ему не принадлежат. Также закон предусматривает, что уголовная ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности наступает только вследствие преднамеренных действий и прямого умысла.

«Если будет доказано, что собственник сайта знал о ложном авторстве объекта, который размещался на его сайте – собственник будет отвечать как сообщник нарушителя авторских прав, а именно пособник (ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса Украины). Но на практике доказать это будет достаточно сложно, если ЕХ.UA будет придерживаться той позиции, что является исключительно ресурсом для хранения, а не распространения файлов, так как ответственность за размещаемый контент лежит на пользователе, который этот материал разместил. Более того, в таком случае, есть все шансы возобновления данного ресурса», - считает В.Гарипов.

Что касается привлечения к криминальной ответственности тех, кто скачивал нелицензионный контект с ЕХ.ua, то, как отмечают юристы «Юридической конторы Спектор», это возможно, "но для этого правоохранительные органы должны доказать, что действия человека, связанные с незаконным воспроизведением и распространением объектов интеллектуальной собственности нанесли материальный ущерб держателю прав в значительном размере (более чем на 10 730 грн.). При этом под произведением данного объекта понимается его запись для временного или постоянного хранения в электронном, оптическом или другом виде. В случае выявления нарушения особой авторских прав, ее также ждет административная ответственность, которая подразумевает штраф от 10 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 170 - 3400 грн.) с конфискацией незаконно изготовленной продукции, оборудования и материалов, которые предназначены для ее изготовления (ст. 51п. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Однако обычным пользователям, которые скачивали фильмы, музыку и другой контент с ЕХ.ua, вряд ли стоит переживать. С большей долей вероятности можно сказать, что им можно не опасаться преследования со стороны правоохранительных органов".

А что ждет ЕХ.ua, покажет время…

Елена Быстрицкая (УНИАН)