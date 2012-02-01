МАУ предложили своим пассажирам доезжать из/в московские аэропорты на электричках

18:18, 01 февраля 2012
Транспорт/Связь
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Москва.«Международные авиалинии Украины» предложили своим пассажирам воспользоваться трансфером пассажиров из/в аэропорты Москвы в центр города на поездах «Аэроэкспресс».

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в авиакомпании.

Аэроэкспрессы в направлении аэропорт «Домодедово» - Павелецкий вокзал и обратно ходят по ежедневному расписанию, включая выходные и праздники. Время в пути составляет 45 минут.

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