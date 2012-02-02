Польша может упростить контроль для украинских автоперевозчиков на время Евро-2012

Министерство инфраструктуры Республики Польша рассмотрит возможность упрощения контроля разрешительных документов на перевозку пассажиров украинскими автоперевозчиками на период проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012, а также 14 дней до и после проведения чемпионата.

Как сообщило УНИАН Министерство инфраструктуры Украины, такая возможность рассматривалась во время заседания Смешанной украинско-польской Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок 31 января -1 февраля 2012 года в Киеве.

«Польская сторона сообщила, что возможно за 14 дней до проведения и в течение 14 дней после проведения турнира в рамках либерализации перевозок контролирующие органы Польши не будут требовать у украинских перевозчиков разрешительных документов на осуществление пассажирских перевозок», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Также ведомство сообщает, что Украина и Польша установили окончательную квоту разрешений для осуществления пассажирских перевозок в 2012 году и предварительную на 2013 год на уровне 250 разрешений для перевозчиков каждой из стран. Срок действия разрешений автоматически продлен до 31 января 2013 года.

По информации министерства, на сегодняшний день существует 76 регулярных автобусных линий между Украиной и Польшей.

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