Ех.ua заявляет, что милиция отозвала требование о блокировке портала

Милиция отозвала требование о блокировке портала файлообмена Ех.ua.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Ех.ua в Facebook.

«Следствие разобралось, что факт размещения на портале нелицензионных продуктов не может стать причиной для блокирования домена, поэтому требование было отозвано. Теперь домен снова может быть включен, однако сервера портала все еще у милиции. Их изъятие никак не способствует установлению личностей пяти человек, который разместили контрафактный контент. Более того, после блокирования домена установить личности нарушителей стало невозможно. Сервера были изъяты под предлогом того, что на них могут быть копии, размещенных нарушителями продуктов Adobe», - говорится в сообщении.

Кроме того, там же размещена фотография письма начальника следственного отдела Печерского районного управления МВД Украины в Киеве с просьбой отменить блокировку домена www.ех.ua.

В то же время пресс-служба МВД пока не комментирует эту информацию.

Как сообщалось, 31 января правоохранители закрыли крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

В офисе компании МВД провело 31 января следственные действия. Правоохранители заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладатели законодательно урегулированы.

Между тем в социальных сетях звучат призывы атаковать сайты госорганов Украины в отместку за закрытие Ех.ua. При этом владельцы Ех.ua заявляют, что не имеют отношения к хакерским атакам и призывают своих сторонников не нарушать закон.

31 января хакерской атаке подверглись сайты Президента Украины и МВД. Вчера вечером стал недоступен сайт Кабинета министров. Также нельзя зайти на сайт правящей Партии регионов.

По состоянию на день 2 февраля к неработающему с вечера 31 января официальному сайту МВД Украины сегодня добавились сайты Службы безопасности Украины и Конституционного Суда Украины.

Кроме того, сегодня есть проблемы и с работой сайта Национального банка Украины. Вместе с тем, заработал сайт Президента Украины, работает и сайт Кабинета министров.

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