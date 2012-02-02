В Кременчуге из-за морозов обрываются троллейбусные линии и не выезжают маршрутки

В Кременчуге (Полтавская обл.) из-за морозов обрываются троллейбусные линии, а также не выезжают на маршруты до 30% маршруток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на экстренном заседании в мэрии заявил вице-мэр города Виктор КАЛАШНИК.

Начальник троллейбусного управления Александр ВЕРТЮХ сообщил, что первый обрыв линии произошел в районе ул. Гвардейской вчера в 23.25, его устранили до 00.25.

«Сегодня в 05.05 обрыв линии произошел на остановке «Ул. Керченская». Это еще машины наши не выехали. От мороза линия ужимается и выпадает из стыков. Потом произошел обрыв на ул. Героев Сталинграда. Его устранили до 07.15. Около 08.00 уже был обрыв на «Техучилище», его еще устраняют» - рассказал А.ВЕРТЮХ.

Начальник отдела транспорта горисполкома Кременчуга Владимир КУРГАЕВ отметил, что с 6.30 до 9.00 утра он объезжал город и видел, что троллейбусы в микрорайоне Молодежный стояли, маршруток было мало и мамы с малышами, пенсионеры и студенты мерзли.

«Вы тысячи людей не вывезли. Случился обрыв сетей, троллейбусы остановились, а маршрутки не смогли вывезти людей. Я на своей машине вывозил мам с детьми в город... 30-35% маршруток с утра не выезжает на линии», - обратился В.КУРГАЕВ к представителям перевозчиков.

Вице-мэр В.КАЛАШНИК потребовал от перевозчиков предпринять все меры по качественному обслуживанию пассажиров, в частности, заправляться зимним дизтопливом, и вывести на маршруты дополнительный транспорт, потому что согласно прогнозу погоды, мороз в городе будет только усиливаться.