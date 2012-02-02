За рубежом в 2011 г. ежесуточно находилось около 8 тыс. украинских грузовых вагонов

17:19, 02 февраля 2012
Транспорт/Связь
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За пределами Украины в 2011 году в среднем ежесуточно находилось около 8 тыс. украинских грузовых вагонов.

Об этом УНИАН сообщил начальник главного коммерческого управления в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) Юрий МЕРКУЛОВ.

«За пределами Украины в среднем ежесуточно находилось около 8 тыс. грузовых вагонов, а на конец декабря прошлого года нам удалось вернуть 1,1 тыс. вагонов», - сказал он, комментируя объявленную "Укрзализныцей" программу возврата украинских грузовых вагонов с территории других стран.

По словам Ю.МЕРКУЛОВА, вагоны украинского инвентарного парка, находящиеся за рубежом, эксплуатировались иностранными государствами из-за низкого тарифа, пока это позволяло техническое состояние вагонов.

«Расходы на ремонт и содержание вагонов, которые возвращались из-за границы в Украину, превышали плату за использование подвижного состава. Железнодорожные администрации СНГ давно изменили статус своих вагонов, тогда как основу инвентарного парка, который использовался совместно, составляли украинские и частично белорусские вагоны», - сказал Ю.МЕРКУЛОВ.

Он также отметил, что с изменением статуса вагона с «инвентарного» на «собственный» железнодорожные администрации стран СНГ не смогут использовать грузовой подвижной состав "Укрзализныци" без согласия собственника.

Ю.МЕРКУЛОВ напомнил, что наиболее востребованный подвижной состав – полувагоны в начале января 2012 года были переданы с баланса "Укрзализныци" на баланс двух государственных предприятий, подчиненных "Укрзализныце" – ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон».

«Теперь балансодержатели отвечают за техническое обслуживание полувагонов, а организацией перевозок и эффективным использованием грузового подвижного состава занимается недавно созданное ГП «Украинский транспортно-логистический центр»», - отметил Ю.МЕРКУЛОВ.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в конце 2011 года ограничила нагрузку в направлении России и стран СНГ и отозвала грузовой подвижной состав, который находится на территории этих стран.

На начало 2012 года за границей находилось около 4 143 украинских крытых вагонов, или 55,2% от общего парка этого вида подвижного состава, 1 300, или 53% железнодорожных платформ.

«Укрзализныця» начала реформу грузовых железнодорожных перевозок, в рамках которой создаются государственные вагонные железнодорожные компании. На баланс этих компаний будут переведены грузовые вагоны инвентарного парка «Укрзализныци». Эти компании начнут работу с января 2012 года.

Кроме того, реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находится примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

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