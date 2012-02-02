PKP предупреждает пассажиров о возможных сбоях в движении поездов

Интенсивное понижение температуры может создать препятствия для движения поездов 2-3 февраля, сообщает сайт Польских железных дорог (PKP).

В частности, в ночь на 2-е (четверг) и 3-е февраля (пятница) синоптики прогнозируют интенсивное снижение температуры (до -35 градусов по Цельсию) в Южной и восточной Польше - особенно в Подляском, Мазовецком, Подкарпатском, Люблинском, Малопольском воеводствах, а также Силезии и Нижней Силезии .

Внезапное понижение температуры на несколько градусов может негативно сказаться на пунктуальности поездов, обслуживающих междугородные маршруты PKP Intercity.

Пассажиры междугородных линий (PKP Intercity), в которых незапланированная остановка займет больше, чем 60 минут, смогут воспользоваться бесплатными кофе и чаем. Кроме того, в поездах дальнего следования в ночное время во время длительной остановки пассажирам будут предлагаться теплые одеяла.

Пассажирам польских линий (PKP SA) в случае задержки поездов более чем на 30 минут на крупных ж/д станциях, также будет предоставлена возможность бесплатно воспользоваться горячими кофе и чаем.

Сотрудники PKP Intercity и PKP SA будут мониторить текущие события для быстрого устранения возможных причин задержки поездов.