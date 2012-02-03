«Укрзализныця» временно ограничила выезд зерновозов за пределы Украины

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ввела временное ограничение на подачу зерновозов для перевозки других видов сельскохозяйственной продукции за пределы Украины, сосредоточив зерновозы для осуществления перевозок урожая 2011 года внутри страны.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в частности, ограничиваются поставки зерновозов для перевозки жмыха и шрота.

«Укрзализныця» направляет все свои ресурсы для перевозки зерновых. В связи с увеличением заявок на перевозку зерновых грузов внутри страны и из-за невозможности контролировать возврат этого подвижного состава из-за границы (зерновозы имеют статус вагонов инвентарного парка), железнодорожники вели временное ограничение на подачу зерновозов для перевозки других видов продукции (жмыха, шрота) за пределы Украины. Сейчас зерновозы сосредоточены для осуществления перевозок урожая 2011 года внутри страны», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

По информации ведомства, в настоящее время около 1 тысячи зерновозов работает за пределами Украины.

«К сожалению, в ближайшее время этот подвижной состав не вернется для обеспечения внутренних перевозок из-за принадлежности к парку инвентарных вагонов», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Маслоэкстракционные предприятия Украины 2 февраля 2012 года заявили об угрозе остановки из-за отсутствия вагонов для отгрузки шрота и жмыха.

Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц. Основные виды перевозимых зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

Согласно Соглашению о совместном пользовании вагонами инвентарного парка за рубежом, украинские грузовые вагоны эксплуатируются другими государствами из-за достаточно низкого тарифа на них.

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в конце 2011 года ограничила нагрузку в направлении России и стран СНГ и отозвала грузовой подвижной состав, который находится на территории этих стран.

На начало 2012 года за границей находилось около 4 143 украинских крытых вагонов, или 55,2% от общего парка этого вида подвижного состава, 1 300, или 53% железнодорожных платформ.