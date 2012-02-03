Ресурс EX.ua частично возобновил работу

Файлообменный веб-ресурс EX.ua частично возобновил свою работу.

В частности, пользователи в Киеве могут зайти на главную страницу сайта, где теперь содержится сообщение: “Уважаемые пользователи! Часть информации временно недоступна. Мы работаем над восстановлением полной работоспособности ресурса. Спасибо всем, Администрация ресурса”.

Также открытыми являются основные разделы сайта, однако подавляющее большинство их контента пока остается недоступным.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января закрыла крупнейший украинский портал файлообмена EХ.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала EХ.ua.