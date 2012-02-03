Пять железных дорог выплатили купонный доход по своим облигациям

«Южная железная дорога», «Львовская железная дорога», «Одесская железная дорога», «Донецкая железная дорога» и «Юго-Западная железная дорога» 31 января 2011 года выплатили купонный доход по своим облигациям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрсиббанка», который является лид-менеджером и платежным агентом этих выпусков.

Сумма выплат и доход на одну облигацию в сообщении не указывается.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2011 года железные дороги Украины начали размещение трехлетних облигаций с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму 1,8 млрд. грн.

К продаже были представлены бумаги государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» серии В на сумму 300 млн. грн., государственного территориально-отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога» серии С на сумму 300 млн. грн., государственного предприятия «Донецкая железная дорога» серий В и С на сумму 200 и 300 млн. грн. соответственно, уставного территориально-отраслевого объединения «Южная железная дорога» серии В на сумму 300 млн. грн., государственного предприятия «Одесская железная дорога» серии В на сумму 200 млн. грн. и государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога» серии В на сумму 200 млн. грн.

Номинал одной облигации 1 тыс. грн., дата погашения — 28-29 октября 2014 года, процентный доход - 14,5% годовых, купонный период - 91 день.

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

В августе прошлого года железные дороги погасили облигации внутреннего займа на сумму 753,7 млн. грн.