В 15 милях от берега в районе Ильичевска затонула баржа

В четверг около 18.10 в 15 милях от Ильичевского морского торгового порта затонула несамоходная баржа.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Одесской области, согласно данным капитана-координатора Ильичевского морского торгового порта, экипажа на затонувшей барже, приписанной к Одесскому порту и принадлежащей кампании Black Sea Shipping, в это время не было. Транспорт находился на чартерном вызове.

«Отсутствовали также горюче-смазочные материалы, с учетом этого угрозы окружающей среде нет», - отметили в МЧС.

На ком лежит ответственность за это происшествие, не сообщается.